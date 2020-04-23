Идею досрочного окончания учебного года в Удмуртии не поддержали

23 Апр 2020 2020-04-23T19:23:54+03:00

Но занятия по ряду предметов завершатся раньше

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В Удмуртии решено не заканчивать учебный год досрочно. Об этом 23 апреля в прямом эфире заявил глава Удмуртии.

Младшие классы (с 1 по 4) будут учиться, как и положено, до 25 мая, а учащиеся 5-11 классов закончат учебный год 30 мая, сообщил Александр Бречалов. Тем не менее, занятия по некоторым предметам закончатся раньше.

- До 30 апреля каждая школа должна завершить обучение учащихся по предметам: физкультура, ритмика, музыка, ИЗО, технология, ОБЖ, родной язык и родная русская литература, второй иностранный язык и МХК, - сказал глава Удмуртии.

Для учащихся 11 классов, которые готовятся к ЕГЭ, отменят занятия по тем предметам, по которым они не сдают экзамен, а учащимся старшего и среднего звена сократят объем домашнего задания. Что касается начальной школы, то там с 1 мая домашних заданий не будет вообще.

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Глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом на 23 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU