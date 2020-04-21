Плановые проверки и ремонт газового оборудования в квартирах Ижевска приостановили

21 Апр 2020 2020-04-21T16:43:36+03:00

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В Ижевске проверки и ремонт газового оборудования в квартирах приостановили за исключением экстренных ситуаций. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время брифинга о ситуации с коронавирусом в республике.

- Много было обращений в наш адрес по этому вопросу. Они вполне справедливые. По итогам мы приняли такое решение, - отметил глава.

При этом продолжается проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования в частных домовладениях, а также газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 16 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии.

- Студенты из Африки помогают пожилым маломобильным жителям Удмуртии.

- Можно ли жителям Удмуртии ездить на дачу в период самоизоляции?

Брифинг Александра Бречалова о ситуации с коронавирусом на 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU