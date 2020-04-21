2020-04-21T16:43:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Плановые проверки и ремонт газового оборудования в квартирах Ижевска приостановили

Это сделано в целях профилактики коронавируса
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске проверки и ремонт газового оборудования в квартирах приостановили за исключением экстренных ситуаций. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время брифинга о ситуации с коронавирусом в республике.

- Много было обращений в наш адрес по этому вопросу. Они вполне справедливые. По итогам мы приняли такое решение, - отметил глава.

При этом продолжается проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования в частных домовладениях, а также газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах.

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Брифинг Александра Бречалова о ситуации с коронавирусом на 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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