Плановые проверки и ремонт газового оборудования в квартирах Ижевска приостановили
В Ижевске проверки и ремонт газового оборудования в квартирах приостановили за исключением экстренных ситуаций. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время брифинга о ситуации с коронавирусом в республике.
- Много было обращений в наш адрес по этому вопросу. Они вполне справедливые. По итогам мы приняли такое решение, - отметил глава.
При этом продолжается проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования в частных домовладениях, а также газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах.
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Брифинг Александра Бречалова о ситуации с коронавирусом на 21 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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