Обсерваторы откроют для прибывающих в Удмуртию граждан

22 Апр 2020 2020-04-22T06:34:57+03:00

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Два обсерватора появятся в Удмуртии для временной изоляции граждан, прибывающих из других регионов. Речь идет о тех, кто работает вахтовым методом. Об этом рассказал 21 апреля глава региона Александр Бречалов.

- Мне пишут: «Могу ли я побыть в каком-то обсерваторе, чтобы не быть с родными и близкими?». Я готов вам сказать, что мы в двух поликлиниках развернем два обсерватора. Один рядом с Ижевском, второй, скорее всего, где-то на севере. Для чего? Именно для таких случаев, и, возможно, для размещения выявленных больных без симптомов, - заявил Бречалов.

Отметим, что Александр Владимирович также сообщил, что в Удмуртии за последние сутки коронавирусом заболело еще 16 человек. Таким образом, общее число зараженных выросло до 153.

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ИСТОЧНИК KP.RU