День жестянщика в конце апреля: в Ижевске водитель «легковушки» попала в ДТП
В Ижевске утро 24 апреля для водителей стало настоящим испытанием – гололед и снег усложнили дорожную обстановку. Без ДТП не обошлось. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.
Так, водитель-женщина не справилась с управлением на улице Ворошилова и врезалась в «легковушку», после чего перевернулась. В результате ДТП женщина получила незначительные травмы, от госпитализации отказалась.
Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
Прибывшие спасатели помогли водителю выбраться из машины и поставили автомобиль на колеса.
Водителям напоминают о соблюдении скоростного режима и внимательности на скользкой дороге.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- За сутки у 11 ижевчан мошенники похитили деньги с банковских карт.
- Депутаты Гордумы Ижевска внесли поправки в муниципальный бюджет.
- Обязательную самоизоляцию в Удмуртии введут для всех приезжих.
День жестянщика в конце апреля: в Ижевске водитель «легковушки» попала в ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»