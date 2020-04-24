24 Апр 2020 2020-04-24T11:07:19+03:00

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В Ижевске утро 24 апреля для водителей стало настоящим испытанием – гололед и снег усложнили дорожную обстановку. Без ДТП не обошлось. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Так, водитель-женщина не справилась с управлением на улице Ворошилова и врезалась в «легковушку», после чего перевернулась. В результате ДТП женщина получила незначительные травмы, от госпитализации отказалась.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

Прибывшие спасатели помогли водителю выбраться из машины и поставили автомобиль на колеса.

Водителям напоминают о соблюдении скоростного режима и внимательности на скользкой дороге.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/775211" frameborder="0"></iframe> День жестянщика в конце апреля: в Ижевске водитель «легковушки» попала в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU