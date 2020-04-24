2020-04-24T11:48:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Житель Удмуртии, у которого подозревали коронавирус, оказался здоров

При этом он не соблюдал режим самоизоляции до получения результатов анализов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Воткинске (Удмуртия) местные жители подняли панику из-за мужчины, вернувшегося с вахты с подозрением на коронавирус. Глава города Алексей Заметаев сообщил, что анализы у мужчины отрицательные.

- Действительно, подозрения на то, что он заражен коронавирусом, были. В этой связи городской комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об изоляции первого круга контактировавших с ним граждан. Все они были обследованы на наличие заболевания. В результате проведенных лабораторных исследований признаков заражения коронавирусом ни у самого мужчины, ни у остальных не выявлено, - отметил Алексей Заметаев.

При этом мужчина с подозрением на коронавирус не соблюдал режим самоизоляции и в случае, если бы его диагноз подтвердился, ему грозила бы уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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