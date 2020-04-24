На 24 апреля в Удмуртии подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T14:48:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на 24 апреля подтвердилось еще 15 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска (в том числе 3 сотрудников «Ижевский механический завод»), 3 жителей Увинского района (2 прибыли из Москвы и 1 контактный по семейному очагу), 2 жителей Кизнерского района (1 прибыл из Москвы и 1 из Набережных Челнов), 1 из Игринского района (прибыл из Москвы), 1 из Алнашского района (контактный), 1 из Юкаменского района, - отметил глава республики.

Всего в республике зарегистрировано 193 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. Из них 19 человек выздоровели.

Управлением Роспотребнадзора по Удмуртии проводится эпидемиологическое расследование по факту заражения на ИМЗ, там организованы противоэпидемические мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- У жителя Воткинска, который вернулся с вахты, коронавирус не подтвердился.

- Карантин в двух населенных пунктах Удмуртии могут снять уже в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU