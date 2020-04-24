2020-04-24T14:48:34+03:00
Коронавирус Covid-19

На 24 апреля в Удмуртии подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом

Диагноз подтвердился у 6 работников «Ижевского механического завода»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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В Удмуртии на 24 апреля подтвердилось еще 15 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска (в том числе 3 сотрудников «Ижевский механический завод»), 3 жителей Увинского района (2 прибыли из Москвы и 1 контактный по семейному очагу), 2 жителей Кизнерского района (1 прибыл из Москвы и 1 из Набережных Челнов), 1 из Игринского района (прибыл из Москвы), 1 из Алнашского района (контактный), 1 из Юкаменского района, - отметил глава республики.

Всего в республике зарегистрировано 193 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. Из них 19 человек выздоровели.

Управлением Роспотребнадзора по Удмуртии проводится эпидемиологическое расследование по факту заражения на ИМЗ, там организованы противоэпидемические мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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