2020-04-24T09:56:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин в двух населенных пунктах Удмуртии могут снять уже в понедельник

В Малой Пурге и деревне Баграш-Бигра карантин ввели 11 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей Юрин, глава Малопургинского районФото: Сергей Юрин, глава Малопургинского район
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В двух населенных пунктах Удмуртии уже в понедельник 27 апреля могу снять режим карантина. Об этом в прямом эфире сообщил глава республики Александр Бречалов.

- В целом благодаря и сотрудникам Роспотребнадзора, и руководству района предприняты качественные действия по предотвращению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. Если будет ситуация продолжаться в таком же формате, то с понедельника, 27 апреля, и в деревне Баграш-Бигра, и в Малой Пурге мы дополнительные ограничения будем снимать, - отметил глава региона.

Напомним, с 11 апреля, по решению главы республики, в Малой Пурге и деревне Баграш-Бигра объявлен карантин: одна из жительниц Баграш-Бигры попала в больницу с подозрениями на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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