Какой размер штрафов установили в Удмуртии за нарушение режима самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T18:53:51+03:00

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Госсовет Удмуртии установил размер региональных штрафов за нарушение режима самоизоляции. «Комсомолка» рассказывает, на какие суммы в итоге будут штрафовать нарушителей.

- Регионам предоставлено право самостоятельно устанавливать доптребования и ограничения на своей территории, направленные на обеспечение режима повышенной готовности, защиту населения и снижение распространения вируса. И если требования по соблюдению правил поведения при введении режима повышенной готовности на федеральном уровне подкреплены соответствующими мерами ответственности, то до недавнего времени нарушители региональных требований оставались безнаказанными, - отметил зампредседателя постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Удмуртии Сергей Лукьянчиков.

По каким статьям штрафуют жителей республики полицейские:

- Статья 6.3 – её дополнили второй частью за нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях ЧС или карантина, при возникновении угрозы распространения опасных заболеваний, а также за невыполнение предписаний Роспотребнадзора. Штраф составляет 15-40 тысяч рублей;

- Введена статья 20.6.1 за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где есть угроза возникновения ЧС или находящейся в зоне ЧС. Штраф по этой статье составляет 1-30 тысяч рублей.

Штрафы, утвержденные Госсоветом, будут назначены при нарушении региональных актов. Они составят 500-2000 рублей, для вернувшихся из других регионов - 3000 рублей, за повторные нарушения - 5000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU