В Малопургинской больнице Удмуртии сняли карантин
В Малопурингской больнице (Удмуртия) сняли карантин. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- На карантин были закрыты два отделения стационара – терапевтическое и педиатрическое. В них было 53 пациента и 18 сотрудников. Все пациенты с подтвержденным диагнозом были 14 дней на карантине и не пересекались с остальными пациентами. При повышении температуры всем находящимся в больнице сразу делали анализ на коронавирус, - сообщает пресс-служба.
С 24 апреля работа больницы возобновлена. Все пациенты выписаны, во всех отделениях проведена контрольная дезинфекция.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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