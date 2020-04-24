2020-04-24T16:37:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Малопургинской больнице Удмуртии сняли карантин

Ранее на карантин были закрыты два отделения стационара
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Малопурингской больнице (Удмуртия) сняли карантин. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- На карантин были закрыты два отделения стационара – терапевтическое и педиатрическое. В них было 53 пациента и 18 сотрудников. Все пациенты с подтвержденным диагнозом были 14 дней на карантине и не пересекались с остальными пациентами. При повышении температуры всем находящимся в больнице сразу делали анализ на коронавирус, - сообщает пресс-служба.

С 24 апреля работа больницы возобновлена. Все пациенты выписаны, во всех отделениях проведена контрольная дезинфекция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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