Министр образования Удмуртии рассказала, когда школьники уйдут на каникулы

24 Апр 2020 2020-04-24T17:49:06+03:00

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Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова рассказала в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM, 12+), что досрочного окончания учебного года не будет. Ученики начальных классов (с 1 по 4) завершат учебу к 25 мая, остальные – к 30 мая. Объем домашних заданий в мае будет сильно сокращен, а младшим классам его не будут задавать совсем.

Министр образования и науки УР Светлана Болотникова рассказала, когда закончится учебный год 00:00 00:00

Физкультура, музыка, ритмика, второй иностранный язык, предметы по выбору в мае преподаваться уже не будут: выпускники станут изучать только те предметы, которые необходимы для сдачи госэкзаменов.

До 30 апреля школьники продолжат учиться дистанционно, что касается мая, то по словам министра, будет принято решение об этом, исходя из ситуации с коронавирусом. О сроках проведения экзаменов слушайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU