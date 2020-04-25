До января 2021 года в Удмуртии не будут начисляться пени по платежам за капремонт
В Удмуртии прекращается начисление пени по платежам за капремонт до января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Это еще одна мера по поддержке предпринимателей и граждан в условиях действующего режима самоизоляции. Хотя сумма начисляемых пеней кажется небольшой, между тем и она играет определенную роль в экономии бюджета собственников, которые сейчас, в силу обстоятельств, не могут оплачивать взносы на капитальный ремонт вовремя. Для сравнения за 2019 год только по юридическим лицам в судебном порядке к взысканию предъявлены пени в размере 447 тыс. рублей, - прокомментировала директор Фонда капремонта в Удмуртии Диана Новомейская.
При этом после 1 января 2021 года пени будут начислены на всю скопившуюся сумму долга. Жителям не следует воспринимать эту меру, как повод не оплачивать взносы на капитальный ремонт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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