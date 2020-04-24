Коронавирус в Ижевске, последние новости на 24 апреля: шесть зараженных вирусом на механическом заводе и возможное снятие карантина
24 апреля стало известно о еще 15 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на странице в соцсетях (подробнее).
Что еще произошло:
- В Малопургинской больнице Удмуртии сняли карантин.
- У жителя Воткинска, который вернулся с вахты, коронавирус не подтвердился.
- Карантин в двух населенных пунктах Удмуртии могут снять уже в понедельник.
- Обязательную самоизоляцию в Удмуртии введут для всех приезжих.
- С понедельника интернаты и дома престарелых Удмуртии закрываются на карантин.
- Предлагают сделать платный домашний тест на коронавирус? Ижевчане, помните, таких тестов не существует!
- В Удмуртии решили не заканчивать учебный год досрочно.
- С 29 апреля в Удмуртии разрешат посещение церквей и мечетей.
- О новых послаблениях в режиме самоизоляции сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
- Госсовет Удмуртии установил размер региональных штрафов за нарушение режима самоизоляции. «Комсомолка» рассказывает, на какие суммы в итоге будут штрафовать нарушителей.
А ТАКЖЕ:
На радио "Комсомольская правда-Ижевск" (107,6 ФМ, 12+) обсуждали хроники коронавируса в Удмуртии.
Хроники коронавируса в Ижевске: первая свадьба онлайн, открытие парикмахерских и штрафы за нарушение режима
Министр образования и науки УР Светлана Болотникова рассказала, когда закончится учебный год
Глава Удмуртии о ситуации с коронавирусом на 23 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»