Коронавирус в Ижевске, последние новости на 24 апреля: шесть зараженных вирусом на механическом заводе и возможное снятие карантина

24 апреля стало известно о еще 15 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на странице в соцсетях (подробнее).

Что еще произошло:

- В Малопургинской больнице Удмуртии сняли карантин.

- У жителя Воткинска, который вернулся с вахты, коронавирус не подтвердился.

- Карантин в двух населенных пунктах Удмуртии могут снять уже в понедельник.

- Обязательную самоизоляцию в Удмуртии введут для всех приезжих.

- С понедельника интернаты и дома престарелых Удмуртии закрываются на карантин.

- Предлагают сделать платный домашний тест на коронавирус? Ижевчане, помните, таких тестов не существует!

- В Удмуртии решили не заканчивать учебный год досрочно.

- С 29 апреля в Удмуртии разрешат посещение церквей и мечетей.

- О новых послаблениях в режиме самоизоляции сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

- Госсовет Удмуртии установил размер региональных штрафов за нарушение режима самоизоляции. «Комсомолка» рассказывает, на какие суммы в итоге будут штрафовать нарушителей.

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