30 врачей Удмуртии самоизолируются в гостиницах Ижевска

25 Апр 2020 2020-04-25T10:00:18+03:00

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Врачи Удмуртии медперсонал и волонтеры-медики самоизолируются в гостиницах Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На данный момент 18 гостиниц согласились размещать у себя врачей и уже 30 человек самоизолируются таким способом. В гостинице соблюдается режим дезинфекции. На ресепшене есть разметка, чтобы люди соблюдали дистанцию. Организован транспорт для доставки медиков и волонтеров до места работы и с места работы в гостиницу.

- Врачи работают каждый день, естественно, им надо как-то перезагрузиться, не все готовы идти домой к родственникам и подвергать опасности их здоровье. Этот проект, я считаю, получается. Наши возможности позволяют принять кратно больше врачей, чем сейчас работают с COVID, поэтому обращаюсь к медикам – если у вас есть потребность отдохнуть, мы готовы вас размещать в гостиницах Ижевска и Завьяловского района, - рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Сергей Смирнов отметил, что в такой ситуации у бизнеса есть возможность в период самоизоляции не «проваливаться», так как гостиничному бизнесу все оплатят – и питание, и проживание, а у медиков есть возможность отдыхать.

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ИСТОЧНИК KP.RU