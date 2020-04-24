Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Удмуртии: сколько и за что придется платить?

В Удмуртии продолжает действовать режим самоизоляции и ряд связанных с ним запретов. Какие штрафы установлены за их нарушение, расскажет «Комсомолка».

КОГДА МОЖНО ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ?

Фото: Константин Ившин

Напомним, что выходить на улицу можно только по уважительной причине (подробнее об этом читайте тут) В том числе:

- выгулять питомца (на расстоянии не более 100 м от дома);

- вынести мусор;

- сходить в ближайший магазин или больницу;

- отправиться на работу или с работы (при этом при себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность и справку с работы, подготовленную по утвержденной форме).

- отправиться на одиночную пробежку или занятие скандинавской ходьбой;

- отправиться на дачу (с собой необходимо будет иметь документ, подтверждающий личность и документы, подтверждающие, что вы едете на свою дачу; при этом ехать на дачу можно лишь на самоизоляцию, а не ради веселого отдыха. Делать это лучше с людьми, с которыми вы постоянно проживаете в городе, или в одиночестве);

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО ИМЕТЬ С СОБОЙ, ВЫХОДЯ НА УЛИЦУ?

- Паспорт с пропиской;

- Справку от работодателя по форме Правительства или документ, подтверждающий обоснованность выхода на улицу (например, справку, которая подтверждает ваше обращение в больницу – направление на анализы, талон к врачу и др.).

КАКОЙ РАЗМЕР ШТРАФОВ?

Фото: Сергей Грачев

Штрафы за нарушения, связанные с режимом самоизоляции, установлены административным кодексом России. Так, если вы вышли из дома без уважительной причины – вас могут оштрафовать на сумму от 1000 до 30 000 рублей (по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушения).

- Если вы приехали из другого региона и нарушили режим карантина в течение 14 дней - штраф составит от 15 до 40 тысяч рублей (по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях).

- Если вы приехали из другого региона, нарушили режим 14-дневной самоизоляции и из-за этого кто-то пострадал (например, заразился от вас) –

штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей (По статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях).

Отметим, что 30 апреля вступает в силу закон о нарушениях режима самоизоляции, который принял Госсовет Удмуртии. Это значит, что начнут действовать и региональные штрафы:

- За нарушение режима самоизоляции грозит штраф от 500 до 2000 рублей;

- Если при этом человек вернулся из неблагополучного по коронавирусу региона и нарушил режим самоизоляции – 3000 рублей;

- Штраф за повторное нарушение – 5000 рублей.

Отметим, что федеральные и региональные штрафы не суммируются. Приоритет остается за штрафами, которые указаны в Кодексе об административных правонарушениях. По региональному закону вас накажут в случае, если вы нарушите республиканские законы. Например, уйдете с собакой дальше чем на 100 метров от дома или поедете на работу без справки.

СРАЗУ ЛИ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ?

Решение по каждому конкретному случаю принимается в индивидуальном порядке – так, полицейский может ограничиться предупреждением. Однако в случае очевидного и злостного нарушения, либо при повторном задержании, составляется протокол об административном правонарушении. Дело направляется в суд для рассмотрения, после чего суд выносит решение о наказании.

МОЖНО ЛИ ПРИЕХАТЬ В УДМУРТИЮ ИЗ ДРУГОГО РЕГИОНА?

Около Ижевска развернули дополнительные КППФото: Эдуард КАРИПОВ

В республике вводят жесткий контроль не только для тех, кто приехал из-за границы, но и всех, кто приехал из других регионов. Также с 25 апреля все въезжающие в Удмуртию должны будут отправиться на 14-дневный карантин (как сами вернувшиеся в УР, так и проживающие с ними лица). О своем приезде нужно будет сообщить по телефону 88005554943. Это номер горячей линии Роспотребнадзора.

Люди, которые приезжают через вокзал или аэропорт, подвергнутся осмотру.

Также города и некоторые районы Удмуртии закрывают на карантин. На их границах установили посты ГИБДД. Сотрудники опрашивают каждого о цели визита и самочувствии. Проехать можно только при наличии прописки или временной регистрации, по работе или для ликвидации ЧС.

Я ПРИЕХАЛ ИЗ ДРУГОГО ГОРОДА. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?

Позвоните по номеру телефона 88005554943 и сообщите о себе. После - оставайтесь дома в течение двух недель и никуда не выходите. Карантин будут обязаны соблюдать члены вашей семьи.

Я ВЕРНУСЬ НА ПОЕЗДЕ ИЛИ САМОЛЕТЕ. ЧТО МЕНЯ ЖДЕТ?

У вас измерят температуру на вокзале или в аэропорту. Также попросят ответить на несколько вопросов в анкете и оставить контактные данные. Если у вас есть температура или иные симптомы – вас отвезут в больницу. Если нет – вам необходимо будет соблюдать режим самоизоляции 14 дней. В течение этого времени к вам будут приходить волонтеры и проверять, не нарушаете ли вы правила.

Я ПРИЕДУ В ИЖЕВСК НА МАШИНЕ. ЧТО МЕНЯ ЖДЕТ?

На въезде в город вы пройдете КПП – если у вас есть прописка в Ижевске или справка, обьясняющая цели вашего визита, вас пропустят. Однако попросят заполнить анкету, в том числе указать контакты и адрес самоизоляции (если необходимо). Если вы вернулись из другого региона, необходимо будет соблюдать режим самоизоляции 14 дней.

КСТАТИ! КОМУ ПОЛОЖЕН ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС?

Заражение коронавирусом должна подтвердить лабораторияФото: Амир Закиров

В обязательном порядке тестируют на коронавирус тех, кто прибыл из-за границы или из других городов – если у человека есть температура или другие симптомы коронавируса (например, отышка, сухой кашель).

ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗ НА КОРОНАВИРУС?

По своему желанию сделать это можно в некоторых частных клиниках или Центре СПИД.

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С ПРИЕХАВШИМ РОДСТВЕННИКОМ?

Пока нет, но до 27 апреля в Удмуртии откроют обсерваторы, чтобы вахтовики не заражали семьи (подробности).

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Для всех, кто приехал в Удмуртию из других регионов, введут обязательную самоизоляцию

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