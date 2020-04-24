Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Удмуртии: сколько и за что придется платить?
В Удмуртии продолжает действовать режим самоизоляции и ряд связанных с ним запретов. Какие штрафы установлены за их нарушение, расскажет «Комсомолка».
КОГДА МОЖНО ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦУ?
Фото: Константин Ившин
Напомним, что выходить на улицу можно только по уважительной причине (подробнее об этом читайте тут) В том числе:
- выгулять питомца (на расстоянии не более 100 м от дома);
- вынести мусор;
- сходить в ближайший магазин или больницу;
- отправиться на работу или с работы (при этом при себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность и справку с работы, подготовленную по утвержденной форме).
- отправиться на одиночную пробежку или занятие скандинавской ходьбой;
- отправиться на дачу (с собой необходимо будет иметь документ, подтверждающий личность и документы, подтверждающие, что вы едете на свою дачу; при этом ехать на дачу можно лишь на самоизоляцию, а не ради веселого отдыха. Делать это лучше с людьми, с которыми вы постоянно проживаете в городе, или в одиночестве);
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО ИМЕТЬ С СОБОЙ, ВЫХОДЯ НА УЛИЦУ?
- Паспорт с пропиской;
- Справку от работодателя по форме Правительства или документ, подтверждающий обоснованность выхода на улицу (например, справку, которая подтверждает ваше обращение в больницу – направление на анализы, талон к врачу и др.).
КАКОЙ РАЗМЕР ШТРАФОВ?
Фото: Сергей Грачев
Штрафы за нарушения, связанные с режимом самоизоляции, установлены административным кодексом России. Так, если вы вышли из дома без уважительной причины – вас могут оштрафовать на сумму от 1000 до 30 000 рублей (по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушения).
- Если вы приехали из другого региона и нарушили режим карантина в течение 14 дней - штраф составит от 15 до 40 тысяч рублей (по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях).
- Если вы приехали из другого региона, нарушили режим 14-дневной самоизоляции и из-за этого кто-то пострадал (например, заразился от вас) –
штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей (По статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях).
Отметим, что 30 апреля вступает в силу закон о нарушениях режима самоизоляции, который принял Госсовет Удмуртии. Это значит, что начнут действовать и региональные штрафы:
- За нарушение режима самоизоляции грозит штраф от 500 до 2000 рублей;
- Если при этом человек вернулся из неблагополучного по коронавирусу региона и нарушил режим самоизоляции – 3000 рублей;
- Штраф за повторное нарушение – 5000 рублей.
Отметим, что федеральные и региональные штрафы не суммируются. Приоритет остается за штрафами, которые указаны в Кодексе об административных правонарушениях. По региональному закону вас накажут в случае, если вы нарушите республиканские законы. Например, уйдете с собакой дальше чем на 100 метров от дома или поедете на работу без справки.
СРАЗУ ЛИ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ?
Решение по каждому конкретному случаю принимается в индивидуальном порядке – так, полицейский может ограничиться предупреждением. Однако в случае очевидного и злостного нарушения, либо при повторном задержании, составляется протокол об административном правонарушении. Дело направляется в суд для рассмотрения, после чего суд выносит решение о наказании.
МОЖНО ЛИ ПРИЕХАТЬ В УДМУРТИЮ ИЗ ДРУГОГО РЕГИОНА?
Около Ижевска развернули дополнительные КППФото: Эдуард КАРИПОВ
В республике вводят жесткий контроль не только для тех, кто приехал из-за границы, но и всех, кто приехал из других регионов. Также с 25 апреля все въезжающие в Удмуртию должны будут отправиться на 14-дневный карантин (как сами вернувшиеся в УР, так и проживающие с ними лица). О своем приезде нужно будет сообщить по телефону 88005554943. Это номер горячей линии Роспотребнадзора.
Люди, которые приезжают через вокзал или аэропорт, подвергнутся осмотру.
Также города и некоторые районы Удмуртии закрывают на карантин. На их границах установили посты ГИБДД. Сотрудники опрашивают каждого о цели визита и самочувствии. Проехать можно только при наличии прописки или временной регистрации, по работе или для ликвидации ЧС.
Я ПРИЕХАЛ ИЗ ДРУГОГО ГОРОДА. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
Позвоните по номеру телефона 88005554943 и сообщите о себе. После - оставайтесь дома в течение двух недель и никуда не выходите. Карантин будут обязаны соблюдать члены вашей семьи.
Я ВЕРНУСЬ НА ПОЕЗДЕ ИЛИ САМОЛЕТЕ. ЧТО МЕНЯ ЖДЕТ?
У вас измерят температуру на вокзале или в аэропорту. Также попросят ответить на несколько вопросов в анкете и оставить контактные данные. Если у вас есть температура или иные симптомы – вас отвезут в больницу. Если нет – вам необходимо будет соблюдать режим самоизоляции 14 дней. В течение этого времени к вам будут приходить волонтеры и проверять, не нарушаете ли вы правила.
Я ПРИЕДУ В ИЖЕВСК НА МАШИНЕ. ЧТО МЕНЯ ЖДЕТ?
На въезде в город вы пройдете КПП – если у вас есть прописка в Ижевске или справка, обьясняющая цели вашего визита, вас пропустят. Однако попросят заполнить анкету, в том числе указать контакты и адрес самоизоляции (если необходимо). Если вы вернулись из другого региона, необходимо будет соблюдать режим самоизоляции 14 дней.
КСТАТИ! КОМУ ПОЛОЖЕН ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС?
Заражение коронавирусом должна подтвердить лабораторияФото: Амир Закиров
В обязательном порядке тестируют на коронавирус тех, кто прибыл из-за границы или из других городов – если у человека есть температура или другие симптомы коронавируса (например, отышка, сухой кашель).
ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗ НА КОРОНАВИРУС?
По своему желанию сделать это можно в некоторых частных клиниках или Центре СПИД.
МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ КОНТАКТА С ПРИЕХАВШИМ РОДСТВЕННИКОМ?
Пока нет, но до 27 апреля в Удмуртии откроют обсерваторы, чтобы вахтовики не заражали семьи (подробности).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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