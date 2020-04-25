75-летнюю пенсионерку несколько дней разыскивают в Удмуртии

25 Апр 2020 2020-04-25T15:16:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии уже несколько дней разыскивают 75-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Женщина на время самоизоляции уехала на дачу в СНТ «Ружейник», там она периодически ходила в лес за дровами. Пенсионерке каждый день звонила дочь, узнавала о самочувствии. В один из дней она не смогла дозвониться до матери, приехала в СНТ и обнаружила закрытый дом. Телефон пенсионерки остался дома. Дочь обратилась за помощью. Спасатели начали прочесывать местность, - сообщает пресс-служба.

Снегопад усложнил поиск, прочесывали местность полицейские, волонтеры поисково-спасательной службы «Регион 18» и кинологи, но все безрезультатно. 24 апреля к поискам привлекли беспилотники, пока найти пенсионерку не удалось.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Певица Зара поздравила молодоженов из Удмуртии во время онлайн-свадьбы.

- 30 врачей Удмуртии самоизолируются в гостиницах Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU