2020-04-25T15:16:33+03:00
Общество

75-летнюю пенсионерку несколько дней разыскивают в Удмуртии

Она жила в дачном домике
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы УдмуртииФото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
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В Удмуртии уже несколько дней разыскивают 75-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Женщина на время самоизоляции уехала на дачу в СНТ «Ружейник», там она периодически ходила в лес за дровами. Пенсионерке каждый день звонила дочь, узнавала о самочувствии. В один из дней она не смогла дозвониться до матери, приехала в СНТ и обнаружила закрытый дом. Телефон пенсионерки остался дома. Дочь обратилась за помощью. Спасатели начали прочесывать местность, - сообщает пресс-служба.

Снегопад усложнил поиск, прочесывали местность полицейские, волонтеры поисково-спасательной службы «Регион 18» и кинологи, но все безрезультатно. 24 апреля к поискам привлекли беспилотники, пока найти пенсионерку не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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