25 апреля в Удмуртии подтвердили 9 случаев заражения коронавирусом
В Удмуртии 25 апреля подтвердилось еще 9 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики на странице в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 7 жителей г. Ижевска, 1 житель Увинского района и 1 житель Киясовского района. По каждому вновь выявленному случаю заболевания проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц, - написал Александр Бречалов.
На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 202 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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