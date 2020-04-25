25 апреля в Удмуртии подтвердили 9 случаев заражения коронавирусом

25 Апр 2020 2020-04-25T17:57:04+03:00

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В Удмуртии 25 апреля подтвердилось еще 9 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики на странице в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 7 жителей г. Ижевска, 1 житель Увинского района и 1 житель Киясовского района. По каждому вновь выявленному случаю заболевания проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц, - написал Александр Бречалов.

На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 202 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU