Более 500 человек пострадали в Удмуртии от укусов клещей

26 Апр 2020 2020-04-26T13:18:28+03:00

Больше всего случаев в Ижевске

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511 человек обратились с жалобами на укусы клещей в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Среди пострадавших 142 ребенка. Больше всего случаев зарегистрировано в Ижевске - 235. 84 случая зарегистрировали в Можге и 34 в Воткинске.

343 клеща исследовали на наличие возбудителя клещевого энцефалита. Он подтвердился в шести случаях (1,7%). 261 кровососа исследовали на наличие возбудителя боррелиоза, в 70 случаях он подтвердился (26,8%).

Клещи нападают на жертву с травы и заползают вверх. Их обнаруживают в подмышечных впадинах, в паху, на спине, шее и голове. Удалять клеща лучше всего в травматическом пункте.

Ранее мы рассказывали, где чаще всего находят клещей ижевчане. Кстати, из-за аномально теплой зимы мыши и клещи проснулись раньше.

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ИСТОЧНИК KP.RU