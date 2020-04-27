За неделю на двухнедельную самоизоляцию отправили почти 400 человек, приехавших в Ижевск из других регионов

27 Апр 2020 2020-04-27T09:25:33+03:00

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Почти 400 человек, приехавших в Ижевск из других регионов, отправили на двухнедельную самоизоляцию. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

- Ежедневно волонтёры проверяют, как граждане соблюдают этот режим. На сегодня под контролем в Ижевске почти 400 человек. 82 из них при проверках дома не оказалось. Данные по ним переданы в МВД для возбуждения административного делопроизводства, - написал Олег Николаевич в соцсетях.

Он напомнил, что для всех приезжающих в столицу Удмуртии действует обязательный режим самоизоляции. При въезде в город граждане заполняют анкету.

- Данные о себе можно также передать по телефонам 8-800-350-45-75 (круглосуточно) либо 41-41-41 (по рабочим дням). Также о фактах несоблюдения самоизоляции можно писать мне в социальные сети, - заключил глава города.

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ИСТОЧНИК KP.RU