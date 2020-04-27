За неделю на двухнедельную самоизоляцию отправили почти 400 человек, приехавших в Ижевск из других регионов
Почти 400 человек, приехавших в Ижевск из других регионов, отправили на двухнедельную самоизоляцию. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
- Ежедневно волонтёры проверяют, как граждане соблюдают этот режим. На сегодня под контролем в Ижевске почти 400 человек. 82 из них при проверках дома не оказалось. Данные по ним переданы в МВД для возбуждения административного делопроизводства, - написал Олег Николаевич в соцсетях.
Он напомнил, что для всех приезжающих в столицу Удмуртии действует обязательный режим самоизоляции. При въезде в город граждане заполняют анкету.
- Данные о себе можно также передать по телефонам 8-800-350-45-75 (круглосуточно) либо 41-41-41 (по рабочим дням). Также о фактах несоблюдения самоизоляции можно писать мне в социальные сети, - заключил глава города.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Еще 5 новых случаев заболевших коронавирусом выявлено в Удмуртии.
- Рассказываем самые актуальные новости по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»