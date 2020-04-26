2020-04-26T16:02:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 26 апреля: вывезенные из Индонезии туристы и более 400 человек под наблюдением

Рассказываем, что произошло за день
Анастасия Захарова
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Фото: Дмитрий СелезневФото: Дмитрий Селезнев
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По состоянию на 26 апреля в Удмуртии 429 человек находятся под наблюдением врачей. О новых случаях заражения коронавирусной инфекцией не сообщается (подробнее)

Что еще произошло:

- Туристов из Удмуртии вывезли из Индонезии

- Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Удмуртии: сколько и за что придется платить?

- Пассажиры поездов будут обязаны указывать свои контакты

Индекс самоизоляции на 26 апреля составил 3,6.

Фото: yandex.ru/web-maps/covid19/

Фото: yandex.ru/web-maps/covid19/

ИСТОЧНИК KP.RU

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