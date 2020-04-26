Коронавирус в Ижевске, последние новости на 26 апреля: вывезенные из Индонезии туристы и более 400 человек под наблюдением

По состоянию на 26 апреля в Удмуртии 429 человек находятся под наблюдением врачей. О новых случаях заражения коронавирусной инфекцией не сообщается (подробнее)

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Индекс самоизоляции на 26 апреля составил 3,6.