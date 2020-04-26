Коронавирус в Ижевске, последние новости на 26 апреля: вывезенные из Индонезии туристы и более 400 человек под наблюдением
Рассказываем, что произошло за день
Фото: Дмитрий Селезнев
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По состоянию на 26 апреля в Удмуртии 429 человек находятся под наблюдением врачей. О новых случаях заражения коронавирусной инфекцией не сообщается (подробнее)
Что еще произошло:
- Туристов из Удмуртии вывезли из Индонезии
- Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Удмуртии: сколько и за что придется платить?
- Пассажиры поездов будут обязаны указывать свои контакты
Индекс самоизоляции на 26 апреля составил 3,6.
Фото: yandex.ru/web-maps/covid19/
ИСТОЧНИК KP.RU
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