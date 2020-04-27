Жители одного из домов в Ижевске сделали утреннюю гимнастику на балконе

27 Апр 2020 2020-04-27T09:59:51+03:00

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Самоизоляция ижевчанам дается нелегко, и самые активные жители придумывают разные способы хоть как-то пообщаться с соседями. Так, для своих соседей по улице Красногеройская, 103 фитнес-тренер Елена провела утреннюю гимнастику. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Удмуртии.

- Мы решили, что в период самоизоляции, когда людям очень не хватает движения, мы должны немножко подвигаться и сделать это в таком формате - на своих балконах, не подвергая друг друга риску. Ожидали, что выйдет 10-15 человек, но акцию поддержал практически весь дом. Это здорово, - рассказала Елена.

Жители дома списались в общем чате и решили поддержать инициативу и вышли на балконы, чтобы размяться.

Ранее активные ижевчане приняли эстафету от жителей дома на улице Берша и исполнили песни Победы с балконов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава Ижевска рассказал, сколько человек отправили на самоизоляцию за неделю. И сколько граждан уже успели нарушить режим.

- Спасатели в Удмуртии помогли собаке выбраться из колодца.

ИСТОЧНИК KP.RU