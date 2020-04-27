Жители одного из домов в Ижевске сделали утреннюю гимнастику на балконе
Самоизоляция ижевчанам дается нелегко, и самые активные жители придумывают разные способы хоть как-то пообщаться с соседями. Так, для своих соседей по улице Красногеройская, 103 фитнес-тренер Елена провела утреннюю гимнастику. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства Удмуртии.
- Мы решили, что в период самоизоляции, когда людям очень не хватает движения, мы должны немножко подвигаться и сделать это в таком формате - на своих балконах, не подвергая друг друга риску. Ожидали, что выйдет 10-15 человек, но акцию поддержал практически весь дом. Это здорово, - рассказала Елена.
Жители дома списались в общем чате и решили поддержать инициативу и вышли на балконы, чтобы размяться.
Ранее активные ижевчане приняли эстафету от жителей дома на улице Берша и исполнили песни Победы с балконов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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