Спасатели в Удмуртии помогли собаке выбраться из колодца

27 Апр 2020 2020-04-27T08:58:52+03:00

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В Сарапуле (Удмуртия) спасатели помогли собаке выбраться из колодца. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- О том, что собака провалилась собака в колодец, спасателям сообщили очевидцы. Она громко лаяла и выла. Приехавшие спасатели долго не могли достать собаку, так как она сопротивлялась. В итоге с помощью лестницы и средств отлова животное удалось поднять, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии

Спасенный пес очень быстро убежал, почувствовав свободу.

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ИСТОЧНИК KP.RU