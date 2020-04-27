Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии для выявления нарушителей режима самоизоляции используют систему видеофиксации
В Удмуртии сотрудники Госавтоинспекция использует систему видеофиксации для выявления нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник УГИБДД МВД по республике Руслан Набиев.
- Данные граждан, которым управление Роспотребнадзора по Удмуртии выдало постановления о самоизоляции, внесены в специальную автоматизированную систему видеофиксации ГИБДД. Она отслеживает передвижение машин, - отметил начальник ведомства.
В случае выявления передвижения транспорта, нарушители будут задерживаться и привлекаться к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей
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Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии для выявления нарушителей режима самоизоляции используют систему видеофиксации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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