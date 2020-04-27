27 Апр 2020 2020-04-27T10:41:04+03:00

С 17 апреля выдано более 700 постановлений о соблюдении режима самоизоляции

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В Удмуртии сотрудники Госавтоинспекция использует систему видеофиксации для выявления нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник УГИБДД МВД по республике Руслан Набиев.

- Данные граждан, которым управление Роспотребнадзора по Удмуртии выдало постановления о самоизоляции, внесены в специальную автоматизированную систему видеофиксации ГИБДД. Она отслеживает передвижение машин, - отметил начальник ведомства.

В случае выявления передвижения транспорта, нарушители будут задерживаться и привлекаться к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/775645" frameborder="0"></iframe> Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии для выявления нарушителей режима самоизоляции используют систему видеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU