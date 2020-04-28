В небе над Ижевском запечатлели необычное облако
26 апреля ижевчане стали свидетелями природного явления: сильный ветер с большой скоростью пронес над городом неизвестное облако. Как рассказывают очевидцы, видели это явление в разных районах города.
Отметим, что на вопрос, откуда такое явление возникло, затрудняются ответить даже профессионалы.
- Вообще, на видео очень похоже на то, как где-нибудь на Ближнем Востоке идут пыльные бури. Ничего подобного в Ижевске ранее не видела, откуда условия для образования такого пылевого облака – тоже не ясно. До этого преобладала влажная погода, - рассказала «Комсомолке» руководителя прогностического центра ООО «МикроСтеп-МИС» Алла Шумихина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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