В небе над Ижевском запечатлели необычное облако

28 Апр 2020 2020-04-28T05:58:20+03:00

Изменить размер текста: A A

26 апреля ижевчане стали свидетелями природного явления: сильный ветер с большой скоростью пронес над городом неизвестное облако. Как рассказывают очевидцы, видели это явление в разных районах города.

Отметим, что на вопрос, откуда такое явление возникло, затрудняются ответить даже профессионалы.

- Вообще, на видео очень похоже на то, как где-нибудь на Ближнем Востоке идут пыльные бури. Ничего подобного в Ижевске ранее не видела, откуда условия для образования такого пылевого облака – тоже не ясно. До этого преобладала влажная погода, - рассказала «Комсомолке» руководителя прогностического центра ООО «МикроСтеп-МИС» Алла Шумихина.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Коронавирус в Ижевске, последние новости 27 апреля: увеличение числа заразившихся и две новые смерти от вируса

Доследственная проверка начата в Удмуртии по факту получения тяжелых травм работником предприятия

Необычное природное явление напугало жителей Ижевска.Видео: Андрей Добродеев

ИСТОЧНИК KP.RU