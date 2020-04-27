Коронавирус в Ижевске, последние новости 27 апреля: увеличение числа заразившихся и две новые смерти от вируса

27 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в республике зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусом. 5 случаев в воскресенье и 5 в понедельник, при этом к общему числу смертей от вируса прибавилось еще две (подробнее).

Что еще произошло:

- Ижевск в числе городов с низким индексом самоизоляции по состоянию на 27 апреля.

- Еще один человек скончался от коронавируса в Удмуртии.

- В Самару прибыл самолет из Таиланда с жителями Удмуртии на борту.

- В Госавтоинспекции по Удмуртии рассказали, как будут отслеживать нарушителей режима самоизоляции.

- Жители одного из домов в Ижевске сделали утреннюю гимнастику на балконе.

- Глава Ижевска рассказал, сколько человек отправили на самоизоляцию за неделю. И сколько граждан уже успели нарушить режим.

- В Малой Пурге и деревне Баграш-Бигра сняли карантин.

- Почти месяц школьники в Удмуртии учатся дистанционно и до сих пор у родителей остается множество вопросов. Когда закончится учебный год? Разрешат ли проводить выпускные? И что будет с ЕГЭ и ОГЭ? Ответы на эти и другие вопросы помогли найти специалисты Минобразования Удмуртии.

- Как ижевчанам взаимодействовать с соседями и управляющими компаниями в период самоизоляции?

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27 апреля в группе "Комсомольская правда-Ижевск" во ВКонтакте прошла прямая линия на тему "Особенности трудовых отношений в карантин".Как работникам защитить свои права во время пандемии — говорили с членом Общественной палаты Ижевска, юристом Максимом Сафроновым и старшим партнером юридического кабинета "Ковалев и партнеры" Еленой Ковалевой.