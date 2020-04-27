Коронавирус в Ижевске, последние новости 27 апреля: увеличение числа заразившихся и две новые смерти от вируса
27 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в республике зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусом. 5 случаев в воскресенье и 5 в понедельник, при этом к общему числу смертей от вируса прибавилось еще две (подробнее).
Что еще произошло:
- Ижевск в числе городов с низким индексом самоизоляции по состоянию на 27 апреля.
- Еще один человек скончался от коронавируса в Удмуртии.
- В Самару прибыл самолет из Таиланда с жителями Удмуртии на борту.
- В Госавтоинспекции по Удмуртии рассказали, как будут отслеживать нарушителей режима самоизоляции.
- Жители одного из домов в Ижевске сделали утреннюю гимнастику на балконе.
- Глава Ижевска рассказал, сколько человек отправили на самоизоляцию за неделю. И сколько граждан уже успели нарушить режим.
- В Малой Пурге и деревне Баграш-Бигра сняли карантин.
- Почти месяц школьники в Удмуртии учатся дистанционно и до сих пор у родителей остается множество вопросов. Когда закончится учебный год? Разрешат ли проводить выпускные? И что будет с ЕГЭ и ОГЭ? Ответы на эти и другие вопросы помогли найти специалисты Минобразования Удмуртии.
- Как ижевчанам взаимодействовать с соседями и управляющими компаниями в период самоизоляции?
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Работа в карантин: как ижевчанам защитить права во время пандемии.Особенности трудовых отношений в карантин. Как работникам защитить свои права во время пандемии говорим с членом Общественной палаты Ижевска, юристом Максимом Сафроновым и старшим партнером юридического кабинета "Ковалев и партнеры" Еленой Ковалевой. Присылайте свои вопросы во время прямого эфира. Общие рекомендации Роспотребнадзора - https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_d.. Рекомендации для вновь открытых видов деятельности - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350814/ Постановление Правительства РФ о выплатах безработным - http://static.government.ru/media/files/XxrABQivsKa7B.. - О пособиях по безработице - https://stavzan.ru/content/выплата_пособия_по_безрабо..
ИСТОЧНИК KP.RU
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