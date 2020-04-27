Доследственная проверка начата в Удмуртии по факту получения тяжелых травм работника предприятия
В Удмуртии начата доследственная проверка по факту получения травм 43-летним местным жителе, работником предприятия. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- 25 апреля мужчина проводил ремонтные работы в гараже предприятия в Завьяловском районе. В ходе выполнения работ паровоздушная смесь в баке трактора воспламенилась, мужчина получил тяжелые травмы, в том числе ожоги, - сообщает пресс-служба.
На данный момент потерпевшему оказывается медпомощь. В рамках проверки осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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