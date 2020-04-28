28 Апр 2020 2020-04-28T07:02:28+03:00

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Второй обсерватор для приезжающих в Удмуртию появится в Глазове. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия» со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

- Там достаточно большой поток приезжающих, к слову, в майские праздники будут возвращаться и студенты, и вахтовики. У нас если раньше в Глазове в поезде из Москвы было 15-20 пассажиров, сейчас выкуплено билетов почти 200 на 30 апреля. Поэтому контроль раз, размещение в обсервации два, чтобы не вести их в Ижевск, - рассказал Бречалов.

Напомним, что также обсерватор открыт в санатории «Металлург» в Ижевске. Там на изоляцию разместят медработников и людей, прибывших из эпидемиологически неблагополучных по коронавирусу регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU