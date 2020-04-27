28 апреля в Удмуртии ожидается гроза

27 Апр 2020 2020-04-27T12:21:46+03:00

А также усилится ветер

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В Удмуртии 28 апреля, по прогнозам синоптиков, ожидается грозы и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

- Днем 28 апреля местами по республике ожидаются грозы, усиление юго-восточного ветра, порывами 15-18 м/с. В ночь с 29 апреля по 30 апреля ожидается усиление ветра, порывами 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, 28 апреля днем ожидается +11…+12 градусов, ночью +3…+4 градуса, весь день небольшой дождь.

Подробнее погоду на неделю можно посмотреть на сайте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Самару прибыл самолет из Таиланда с жителями Удмуртии на борту.

- В Госавтоинспекции по Удмуртии рассказали, как будут отслеживать нарушителей режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU