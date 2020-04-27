28 апреля в Удмуртии ожидается гроза
В Удмуртии 28 апреля, по прогнозам синоптиков, ожидается грозы и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
- Днем 28 апреля местами по республике ожидаются грозы, усиление юго-восточного ветра, порывами 15-18 м/с. В ночь с 29 апреля по 30 апреля ожидается усиление ветра, порывами 15-20 м/с, - говорится в сообщении.
Так, по данным сервиса Яндекс погода, 28 апреля днем ожидается +11…+12 градусов, ночью +3…+4 градуса, весь день небольшой дождь.
Подробнее погоду на неделю можно посмотреть на сайте.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- В Самару прибыл самолет из Таиланда с жителями Удмуртии на борту.
- В Госавтоинспекции по Удмуртии рассказали, как будут отслеживать нарушителей режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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