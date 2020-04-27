2020-04-27T12:21:46+03:00
Общество

28 апреля в Удмуртии ожидается гроза

А также усилится ветер
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Константин ИвшинФото: Константин Ившин
Изменить размер текста:

В Удмуртии 28 апреля, по прогнозам синоптиков, ожидается грозы и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

- Днем 28 апреля местами по республике ожидаются грозы, усиление юго-восточного ветра, порывами 15-18 м/с. В ночь с 29 апреля по 30 апреля ожидается усиление ветра, порывами 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, 28 апреля днем ожидается +11…+12 градусов, ночью +3…+4 градуса, весь день небольшой дождь.

Подробнее погоду на неделю можно посмотреть на сайте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Самару прибыл самолет из Таиланда с жителями Удмуртии на борту.

- В Госавтоинспекции по Удмуртии рассказали, как будут отслеживать нарушителей режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
44-летняя ижевчанка перевела мошенникам почти 400 тысяч рублей
«Ростелеком» поможет аграриям получить доступ к технологиям интернета вещей и больших данных
Еще один человек скончался от коронавируса в Удмуртии
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» проведут антикризисный конкурс среди лидеров социального предпринимательства
28 апреля в Удмуртии ожидается гроза
Доследственная проверка начата в Удмуртии по факту получения тяжелых травм работника предприятия
В Самару прибыл самолет из Таиланда с жителями Удмуртии на борту
Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии для выявления нарушителей режима самоизоляции используют систему видеофиксации
Жители одного из домов в Ижевске сделали утреннюю гимнастику на балконе
Продукция «Ижстали» отвечает требованиям судостроителей
За неделю на самоизоляцию отправили почти 400 человек, приехавших в Ижевск из других регионов
Спасатели в Удмуртии помогли собаке выбраться из колодца
Деятельность «Парков Ижевска» приостановлена судебными приставами
Еще 5 новых случаев заболевших коронавирусом выявлено в Удмуртии
Туристов из Удмуртии вывезли из Индонезии
Пассажиры поездов в Ижевске будут обязаны указывать свои контакты