Въезд запрещен: в Ижевске запретили заезжать в город в обход КПП
В Ижевске запретили въезд в город в обход КПП. Соответствующее постановление подписал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
Согласно документу, знаки «Въезд запрещен» появятся в следующих местах:
- дорога в мкрн. Люлли из с. Завьялово;
- ул. разъезд Пироговка на въезде в д. Березова со стороны объездной автомобильной дороги;
- дорога из с. Первомайский в районе автокооператива Дружба (ул. Союзная 10 к4);
- ул. Новоярушкинская на въезде со стороны объездной автомобильной дороги;
- ул. Славянское шоссе со стороны объездной автомобильной дороги;
- ул. Оранжерейный тракт на въезде со стороны объездной автомобильной дороги;
- ул. Трактовая в районе здания № 187\1 по Воткинскому шоссе.
Отметим, что такие меры приняты в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что КПП в Ижевске начали работать с 20 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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