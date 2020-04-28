2020-04-28T06:24:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Въезд запрещен: в Ижевске запретили заезжать в город в обход КПП

Такие меры приняты в связи с профилактикой распространения коронавируса
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: avtopaper.ruФото: avtopaper.ru
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В Ижевске запретили въезд в город в обход КПП. Соответствующее постановление подписал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Согласно документу, знаки «Въезд запрещен» появятся в следующих местах:

- дорога в мкрн. Люлли из с. Завьялово;

- ул. разъезд Пироговка на въезде в д. Березова со стороны объездной автомобильной дороги;

- дорога из с. Первомайский в районе автокооператива Дружба (ул. Союзная 10 к4);

- ул. Новоярушкинская на въезде со стороны объездной автомобильной дороги;

- ул. Славянское шоссе со стороны объездной автомобильной дороги;

- ул. Оранжерейный тракт на въезде со стороны объездной автомобильной дороги;

- ул. Трактовая в районе здания № 187\1 по Воткинскому шоссе.

Отметим, что такие меры приняты в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что КПП в Ижевске начали работать с 20 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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