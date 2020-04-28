Ижевская фигуристка Алина Загитова попала на обложку книги

28 Апр 2020 2020-04-28T07:49:32+03:00

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Ижевская фигуристка Алина Загитова попала на обложку новой книги заслуженного мастера спорта СССР, а ныне спортивного журналиста Елены Вайцеховской. Об этом автор сообщила в своем «Фейсбуке».

- В любых неприятных изгибах судьбы всегда есть свои плюсы. Если бы я внезапно не получила в ноябре два полностью свободных от каких бы то ни было рабочих обязательств месяца, я не сделала бы множества других гораздо более значимых и интересных вещей, - написала Вайцеховская.

Отметим, что книга называется «Стальные девочки». Содержание и дата выхода книги пока остается неизвестной. Кстати помимо Алины на обложку также попала и Евгения Медведева.

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ИСТОЧНИК KP.RU