Ижевская фигуристка Алина Загитова попала на обложку книги
Ижевская фигуристка Алина Загитова попала на обложку новой книги заслуженного мастера спорта СССР, а ныне спортивного журналиста Елены Вайцеховской. Об этом автор сообщила в своем «Фейсбуке».
- В любых неприятных изгибах судьбы всегда есть свои плюсы. Если бы я внезапно не получила в ноябре два полностью свободных от каких бы то ни было рабочих обязательств месяца, я не сделала бы множества других гораздо более значимых и интересных вещей, - написала Вайцеховская.
Отметим, что книга называется «Стальные девочки». Содержание и дата выхода книги пока остается неизвестной. Кстати помимо Алины на обложку также попала и Евгения Медведева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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