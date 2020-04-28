Крановщик в Удмуртии нарушил требования охраны труда, в результате чего погиб человек

28 Апр 2020 2020-04-28T09:57:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту нарушения охраны труда, повлекшего смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 1 апреля на территории завода в Якшур-Бодьинском районе 28-летний крановщик во время перемещения крана не заметил 36-летнего работника завода и задел его движущейся частью крана. В результате мужчина скончался от полученных травм, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела допрашиваются работники и руководство завода, изучается документация по охране труда, назначены экспертизы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Мы не можем запретить ездить лесовозам»: в Глазовском районе Удмуртии отремонтированная дорога превратилась в болото.

- Глава Удмуртии рассказал, сколько новых случаев заражения коронавирусом выявили в республике на 28 апреля.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU