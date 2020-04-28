2020-04-28T09:57:02+03:00
Происшествия

Крановщик в Удмуртии нарушил требования охраны труда, в результате чего погиб человек

Возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту нарушения охраны труда, повлекшего смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 1 апреля на территории завода в Якшур-Бодьинском районе 28-летний крановщик во время перемещения крана не заметил 36-летнего работника завода и задел его движущейся частью крана. В результате мужчина скончался от полученных травм, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела допрашиваются работники и руководство завода, изучается документация по охране труда, назначены экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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