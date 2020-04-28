По состоянию на 28 апреля в Удмуртии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T10:12:12+03:00

Общее число заболевших увеличилось до 218 человек

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В Удмуртии подтвердилось шесть новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 5 жителей Ижевска и 1 жителя Глазова. По каждому вновь выявленному случаю заболевания проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц, - отметил руководитель.

Так, по состоянию на 28 апреля 2020 года в республике число заразившихся коронавирусом увеличилось до 218 человек. При этом 190 человек проходят лечение в инфекционной больнице, 22 человека выздоровели, 6 летальных случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU