Как жителям Удмуртии подать заявку на получение детского пособия в режиме самоизоляции?

28 Апр 2020 2020-04-28T14:46:44+03:00

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В связи с введенным режимом самоизоляции у жителей Удмуртии возникают вопросы, как подать заявку на получение детского пособия. За ответом «Комсомолка» обратилась в пресс-службу минсоцполитики по республике.

- Право на пособие имеют семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Пособие в размере 214 рублей начисляют на каждого ребенка младше 16 лет. Еще в таких случаях семьям полагаются продуктовые наборы. Обратиться за получением пособия можно по предварительной записи через органы социальной защиты по месту жительства. Но в условиях пандемии коронавируса рекомендуется записываться через портал Госуслуг РПГУ, - отметили в пресс-службе ведомства.

Какие документы нужно, чтобы получить пособие:

- Заявление о назначении пособия,

- Удостоверение личности,

- Свидетельство о рождении ребенка,

- Сведения о доходах семьи за три месяца перед месяцем обращения.

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ИСТОЧНИК KP.RU