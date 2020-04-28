Как жителям Удмуртии подать заявку на получение детского пособия в режиме самоизоляции?
В связи с введенным режимом самоизоляции у жителей Удмуртии возникают вопросы, как подать заявку на получение детского пособия. За ответом «Комсомолка» обратилась в пресс-службу минсоцполитики по республике.
- Право на пособие имеют семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Пособие в размере 214 рублей начисляют на каждого ребенка младше 16 лет. Еще в таких случаях семьям полагаются продуктовые наборы. Обратиться за получением пособия можно по предварительной записи через органы социальной защиты по месту жительства. Но в условиях пандемии коронавируса рекомендуется записываться через портал Госуслуг РПГУ, - отметили в пресс-службе ведомства.
Какие документы нужно, чтобы получить пособие:
- Заявление о назначении пособия,
- Удостоверение личности,
- Свидетельство о рождении ребенка,
- Сведения о доходах семьи за три месяца перед месяцем обращения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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