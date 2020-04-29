450 тысяч литров дезраствора ушло на обработку улиц Ижевска в период пандемии коронавируса

29 Апр 2020 2020-04-29T06:52:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 450 дезинфицирующего раствора ушло на обработку улиц Ижевска. Работы ведутся в рамках городской программы «Генеральная уборка», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на премьера Ярослава Семенова.

Он отметил, что все остановки общественного транспорта обработаны 8 раз. А дезинфекция в многоквартирных домах в среднем «прошла четыре круга».

- При этом горизонтальные поверхности, кнопки в лифтах и дверные ручки обрабатываются ежедневно. Силами бизнеса началась обработка общественных пространств и прогулочных участков в детских садах. Аналогичные меры принимаются в Глазове, Сарапуле, Можге и Воткинске,— добавил Ярослав Семенов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Какие меры поддержки для потерявших работу после 1 марта действуют в Удмуртии?

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно

ИСТОЧНИК KP.RU