450 тысяч литров дезраствора ушло на обработку улиц Ижевска в период пандемии коронавируса
Около 450 дезинфицирующего раствора ушло на обработку улиц Ижевска. Работы ведутся в рамках городской программы «Генеральная уборка», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на премьера Ярослава Семенова.
Он отметил, что все остановки общественного транспорта обработаны 8 раз. А дезинфекция в многоквартирных домах в среднем «прошла четыре круга».
- При этом горизонтальные поверхности, кнопки в лифтах и дверные ручки обрабатываются ежедневно. Силами бизнеса началась обработка общественных пространств и прогулочных участков в детских садах. Аналогичные меры принимаются в Глазове, Сарапуле, Можге и Воткинске,— добавил Ярослав Семенов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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