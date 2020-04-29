29 апреля в Удмуртии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом и еще два человека скончались

29 Апр 2020 2020-04-29T09:27:15+03:00

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В Удмуртии на 29 апреля выявлено еще 10 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 8 жителей Ижевска (2 пациента и 1 медсестра из 1 ГКБ, остальные 5 - контактные с заболевшими), 1 ребенок из Грахово (контактный по семейному очагу) и 1 житель Воткинска (ранее вернулся из г.Москвы). По каждому случаю проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц, - отметил руководитель.

При этом две пациентки с подтвержденным анализом на коронавирус скончались.

- У пациентки 57 лет была хроническая сердечная недостаточность, вторая пациентка - 73 года, скончалась от нарастающей почечной недостаточности, - сообщил Александр Бречалов.

Всего по состоянию на 29 апреля 2020 года в Удмуртии зарегистрировано 228 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 28 выздоровели, 8 летальных случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU