2020-04-28T18:51:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, последние новости на 28 апреля: увеличение числа заразившихся до 218 человек

Рассказываем новости за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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28 апреля глава Удмуртии сообщил о шести новых случаях заражения коронавирусом. Так, общее число заболевших составило 218 человек, 22 человек выздоровели и 6 скончались (подробнее).

Что еще произошло:

- Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно.

- 27 апреля в Ижевск на поездах приехали 216 граждан.

- Как жителям Удмуртии подать заявку на получение детского пособия в режиме самоизоляции?

- Как жителям Удмуртии подать заявку на получение детского пособия в режиме самоизоляции?

- Стало известно, где появится второй обсерватор для приезжающих в Удмуртию.

- В Ижевске запретили въезд в город в обход КПП. На каких улицах установят соответствующие знаки.

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Обращение Путина о ситуации с коронавирусом.Президент Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, связанным с распространением COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU

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