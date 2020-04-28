Коронавирус в Ижевске, последние новости на 28 апреля: увеличение числа заразившихся до 218 человек
28 апреля глава Удмуртии сообщил о шести новых случаях заражения коронавирусом. Так, общее число заболевших составило 218 человек, 22 человек выздоровели и 6 скончались (подробнее).
Что еще произошло:
- Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно.
- 27 апреля в Ижевск на поездах приехали 216 граждан.
- Как жителям Удмуртии подать заявку на получение детского пособия в режиме самоизоляции?
- Как жителям Удмуртии подать заявку на получение детского пособия в режиме самоизоляции?
- Стало известно, где появится второй обсерватор для приезжающих в Удмуртию.
- В Ижевске запретили въезд в город в обход КПП. На каких улицах установят соответствующие знаки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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