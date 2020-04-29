2020-04-29T10:44:57+03:00
Общество

6 мая в Ижевске начнутся гидравлические испытания теплосетей

Испытания продлятся по 15 августа 2020 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске с 6 мая стартует сезон гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ООО УКС».

- За сезон, до 15 августа, запланировано 29 этапов. Многоэтапность позволяет тестировать теплосети малыми, короткими участками, что дает специалистам возможность оперативно обнаруживать и устранять дефекты трубопроводов и быстрее возобновлять подачу горячей воды жителям, - сообщает пресс-служба.

Первый этап пройдет без отключений воды на резервном участке теплотрассы по улице Удмуртской (на участке от переулка Северного до улицы Кирова).

Также, как отметили в пресс-службе компании, все адреса и даты отключения горячей воды можно посмотреть на сайте ООО «УКС».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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