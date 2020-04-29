До 15 лет лишения свободы грозит ижевчанину за убийство знакомой

29 Апр 2020 2020-04-29T13:42:34+03:00

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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве 27-летней знакомой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Установлено, что вечером 13 января 2020 года на лестничной площадке в одном из домов в Ленинском районе Ижевска молодые люди выпивали. Позже между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина накинул девушке на шею пояс шубы и задушил, после чего скрылся с места преступления, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела мужчина признал вину. Следователем было осмотрено место происшествия, проведена проверка показаний обвиняемого, допрошены свидетели, проведены экспертизы.

Уголовное дело было направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU