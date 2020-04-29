2020-04-29T14:37:47+03:00
Происшествия

Ижевчанин подозревается в хищении более 390 тысяч рублей с использованием топливных карт

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя. Он подозревается в хищении крупной суммы с использованием топливных карт. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- С январь по апрель 2020 года мужчина, используя свое служебное положение, своим знакомым предлагал купить топливо по низкой цене. При этом он сообщал, что топливные карты принадлежат ему. Далее он продавал корпоративные карты не менее 20 ижевчанам. В апреле 2020 года руководитель предприятия обнаружил отсутствие отчетов по использованию карт. В результате проверки было установлено, что топливо, предназначенное для машин компании, получили посторонние люди, - сообщает пресс-служба.

Сумма ущерба превысила 390 тысяч рублей. На данный момент подозреваемый находится под стражей. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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