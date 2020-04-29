Двухлетний мальчик получил травмы в ДТП на трассе Удмуртии
28 апреля на 12 километре автодороги «Ижевск-Аэропорт» Завьяловского района столкнулись две «легковушки». Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 40-летний мужчина, водитель машины «Фольксваген Поло», при перестроении не пропустил «Шевроле Ланос» под управлением 21-летней девушки и врезался в нее, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пассажир «Шевроле» - двухлетний мальчик получил травмы, даже несмотря на автокресло.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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