2020-04-29T13:45:11+03:00
Происшествия

Двухлетний мальчик получил травмы в ДТП на трассе Удмуртии

ДТП произошло 28 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: первый отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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28 апреля на 12 километре автодороги «Ижевск-Аэропорт» Завьяловского района столкнулись две «легковушки». Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 40-летний мужчина, водитель машины «Фольксваген Поло», при перестроении не пропустил «Шевроле Ланос» под управлением 21-летней девушки и врезался в нее, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажир «Шевроле» - двухлетний мальчик получил травмы, даже несмотря на автокресло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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