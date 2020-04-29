2020-04-29T13:43:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Ижевчанам, которые живут в пригородных поселках, разрешат въезжать в город по перекрытым участкам

Ранее «кирпичи» установили на семи въездах в Ижевск
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Ижевчанам, которые живут в пригородных поселках, разрешат въезжать в город по перекрытым ранее участкам. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Дорожные знаки «Въезд запрещен» на участках будут заменены на знаки «Проезд запрещен», запрещающие сквозной проезд машин. Также на шести участках продолжают работать КПП, всем гражданам, приехавшим в Удмуртию, выдаются постановления о соблюдении режима самоизоляции, - сообщает пресс-служба.

Напомним, все меры приняты в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Печальная статистика по коронавирусу в Удмуртии. Новые заразившиеся и еще две смерти.

- Коронавирус в Ижевске, последние новости на 28 апреля.

- Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевчанин подозревается в хищении более 390 тысяч рублей с использованием топливных карт
Двухлетний мальчик получил травмы в ДТП на трассе Удмуртии
Ижевчанам, которые живут в пригородных поселках, разрешат въезжать в город по перекрытым участкам
До 15 лет лишения свободы грозит ижевчанину за убийство знакомой
6 мая в Ижевске начнутся гидравлические испытания теплосетей
29 апреля в Удмуртии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом и еще два человека скончались
Остаемся на связи: как Tele2 помогает абонентам в период пандемии коронавируса?
В майские праздники пройдут массовые проверки водителей
«Т Плюс дарит тепло»: участникам Великой Отечественной войны в Удмуртии начислят на лицевые счета по 1000 рублей
Животные из ижевского зоопарка примут участие в чемпионате Европы по футболу
Суд по делу о хулиганстве российского чиновника в ижевском аэропорту перенесли
450 тысяч литров дезраствора ушло на обработку улиц Ижевска в период пандемии коронавируса
Дачные маршруты вновь откроются в Удмуртии
Какие меры поддержки для потерявших работу после 1 марта действуют в Удмуртии?