Ижевчанам, которые живут в пригородных поселках, разрешат въезжать в город по перекрытым участкам

29 Апр 2020 2020-04-29T13:43:33+03:00

Ранее «кирпичи» установили на семи въездах в Ижевск

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Ижевчанам, которые живут в пригородных поселках, разрешат въезжать в город по перекрытым ранее участкам. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Дорожные знаки «Въезд запрещен» на участках будут заменены на знаки «Проезд запрещен», запрещающие сквозной проезд машин. Также на шести участках продолжают работать КПП, всем гражданам, приехавшим в Удмуртию, выдаются постановления о соблюдении режима самоизоляции, - сообщает пресс-служба.

Напомним, все меры приняты в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU