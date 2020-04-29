Ижевчанам, которые живут в пригородных поселках, разрешат въезжать в город по перекрытым участкам
Ижевчанам, которые живут в пригородных поселках, разрешат въезжать в город по перекрытым ранее участкам. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- Дорожные знаки «Въезд запрещен» на участках будут заменены на знаки «Проезд запрещен», запрещающие сквозной проезд машин. Также на шести участках продолжают работать КПП, всем гражданам, приехавшим в Удмуртию, выдаются постановления о соблюдении режима самоизоляции, - сообщает пресс-служба.
Напомним, все меры приняты в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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