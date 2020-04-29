Белый медведь из зоопарка Удмуртии убил медведицу, которую привезли ему из Красноярска
В зоопарке Удмуртии белый медведь Балу убил медведицу, которую не так давно перевезли из Красноярска. Об этом сообщил на странице в соцсетях директор красноярского зоопарка «Роев ручей» Андрей Горбань.
- Невыносимо тяжело сообщать трагические новости. Нашей Авроры больше нет. Буквально позавчера мы радовались, что наши белые гиганты обрели друг друга, полюбили, надеялись на потомство, - написал директор.
В комментариях к посту Андрей Горбань пояснил, что между животными произошел конфликт.
- В момент садки что-то пошло не так, Аврора показала характер, и Балу взбесился. Рядом были сотрудники, но ни водой, ни усыпляющими выстрелами остановить его не смогли. Он упал уже рядом с мёртвой Авророй, - написал директор зоопарка.
При этом отмечается, что это первый такой случай в зоопарке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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