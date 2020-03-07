2020-03-07T10:37:24+03:00
Общество

Белую медведицу Аврору привезли в ижевский зоопарк

Животное привезли из Красноярска
Наталья Сорокина
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Фото: зоопарк УдмуртииФото: зоопарк Удмуртии
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В Зоопарке Удмуртии появилась белая медведица Аврора. Ее привезли из Красноярского зоопарка «Роев ручей». За три дня она преодолела путь в 2800 километров и сейчас с любопытством знакомится с новым окружением.

- Внешний осмотр ветеринара показал, что медведица в прекрасном расположении духа. Она очень красива и хороша собой, - сообщает пресс-служба зоопарка Удмуртии.

Некоторое время Аврора будет одна, чтобы пройти обследование и карантинные процедуры. А уже через месяц ее познакомят с претендентом на руку и сердце - белым медведем Балу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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