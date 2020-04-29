Обязательный масочный режим вводится с 30 апреля в Удмуртии
С 30 апреля 2020 года в Удмуртии вводится обязательный масочный режим. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в своих соцсетях.
Маски нужно носить:
- при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, в том числе в такси, а также на остановках всех видов транспорта общего пользования;
- при посещении аптек и аптечных пунктов, объектов торговли, организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием населения, деятельность которых не приостановлена, вокзалов, аэропортов, государственных органов, органов местного самоуправления, и иных общественных мест.
Напомним, 28 мая Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно.
Кроме этого, 29 апреля в Удмуртии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом и еще два человека скончались
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ИСТОЧНИК KP.RU
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