Обязательный масочный режим вводится с 30 апреля в Удмуртии

29 Апр 2020 2020-04-29T18:41:35+03:00

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С 30 апреля 2020 года в Удмуртии вводится обязательный масочный режим. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в своих соцсетях.

Маски нужно носить:

- при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, в том числе в такси, а также на остановках всех видов транспорта общего пользования;

- при посещении аптек и аптечных пунктов, объектов торговли, организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием населения, деятельность которых не приостановлена, вокзалов, аэропортов, государственных органов, органов местного самоуправления, и иных общественных мест.

Напомним, 28 мая Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно.

Кроме этого, 29 апреля в Удмуртии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом и еще два человека скончались

Коронавирус в Удмуртии: Александр Бречалов рассказал, как мы будем жить в майские праздники .

ИСТОЧНИК KP.RU