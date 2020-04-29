Глава Удмуртии с 1 мая разрешил жителям ездить на велосипедах
С 1 мая 2020 года в Удмуртии можно совершать велопрогулки и добираться до работы на велосипедах. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире 29 апреля.
- Многие с наступлением тепла используют велосипед и для прогулок, и чтобы добраться до работы. Прошу соблюдать социальную дистанцию, - отметил Александр Бречалов.
Ранее, глава региона разрешил гулять с младенцами, заниматься скандинавской ходьбой, совершать индивидуальные пробежки, проводить занятия на свежем воздухе с персональным тренером.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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