Глава Удмуртии с 1 мая разрешил жителям ездить на велосипедах

29 Апр 2020 2020-04-29T18:48:20+03:00

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С 1 мая 2020 года в Удмуртии можно совершать велопрогулки и добираться до работы на велосипедах. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире 29 апреля.

- Многие с наступлением тепла используют велосипед и для прогулок, и чтобы добраться до работы. Прошу соблюдать социальную дистанцию, - отметил Александр Бречалов.

Ранее, глава региона разрешил гулять с младенцами, заниматься скандинавской ходьбой, совершать индивидуальные пробежки, проводить занятия на свежем воздухе с персональным тренером.

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ИСТОЧНИК KP.RU