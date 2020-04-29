29 Апр 2020 2020-04-29T18:29:34+03:00

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Среди заразившихся коронавирусом в Удмуртии есть годовалый ребенок. Самому старшему из заразившихся – 91 год. Данные статистики озвучил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире.

Всего в Удмуртии заразились коронавирусом 113 мужчин и 115 женщин. Из них с 0 до 17 лет — 9 человек, 18-29 лет — 42 человека, 30-49 лет — 78 человек, 50-64 года — 74 человека, 65+ — 34 человека.

Напомним, 29 апреля в Удмуртии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом и еще два человека скончались

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ИСТОЧНИК KP.RU