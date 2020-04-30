С 1 по 5 мая в Удмуртии полицейские будут работать в усиленном режиме

30 Апр 2020 2020-04-30T12:45:39+03:00

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В Удмуртии с 1 по 5 мая полицейские будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Сотрудники вместе с волонтерами, частными охранными предприятиями и народными дружинниками проверят все места отдыха с целью выявления жителей, нарушающих режим самоизоляции. Особое внимание уделят гражданам, которым уже выдали постановления о соблюдении режима самоизоляции (таких более 2100 человек), - сообщает пресс-служба.

Также продолжаются проверки всех въезжающих в республику на КПП. При этом полицейские проведут рейды, направленные на выявление фактов незаконной продажи алкоголя, в том числе ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU