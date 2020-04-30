Девять новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии

30 Апр 2020 2020-04-30T11:07:09+03:00

При этом к выписке готовятся еще три человека

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В Удмуртии на 30 апреля выявлено еще 9 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 7 жителей Ижевска, 1 жителя Якшур-Бодьинского района и 1 жителя Малопургинского района. По каждому вновь выявленному случаю заболевания проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц, - написал Александр Владимирович.

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При этом к выписке готовятся еще три человека. За весь период в республике зарегистрировано 237 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 8 летальных случаев, 31 выздоровевший, 198 проходят лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU