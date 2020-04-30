2020-04-30T11:14:25+03:00
Общество

В лесах Удмуртии с 1 мая введут особый противопожарный режим

За нарушение режима предусмотрен штраф
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии с 1 мая в лесах вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

- В этот период запрещается разведение костров, сжигание мусора, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, - говорится в сообщении.

За нарушение режима предусмотрен штраф для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей, для юрлиц - до 1 млн рублей. Если случится пожар, то нарушителю грозит уголовная ответственность.

Меры вводятся с целью недопущения ухудшения пожароопасной обстановки и развития ЧС, связанных с природными пожарами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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