В лесах Удмуртии с 1 мая введут особый противопожарный режим
В Удмуртии с 1 мая в лесах вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.
- В этот период запрещается разведение костров, сжигание мусора, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, - говорится в сообщении.
За нарушение режима предусмотрен штраф для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц до 50 тысяч рублей, для юрлиц - до 1 млн рублей. Если случится пожар, то нарушителю грозит уголовная ответственность.
Меры вводятся с целью недопущения ухудшения пожароопасной обстановки и развития ЧС, связанных с природными пожарами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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