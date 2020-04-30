Когда планируют достроить и открыть детский сад на улице архитектора Берша в Ижевске?

30 Апр 2020 2020-04-30T13:22:39+03:00

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Полным ходом идет строительство долгожданного детского садика №259 на улице архитектора Берша в Устиновском районе города Ижевске. 29 апреля глава города Олег Бекмеметьев проверил, как продвигается стройка.

- Объект представляет типовой детский садик на 220 мест, срок его сдачи 1 сентября этого года по контракту. Застройщик идет хорошими темпами, - прокомментировал он.

При встрече с подрядчиками глава Ижевска уделил много внимания обсуждению устройства кровель и гидроизоляции подвалов – именно это основные «болевые точки» ранее построенных зданий.

Трехэтажный садик строится в рамках национального проекта «Демография» по программе «Содействие занятости женщин». Работы начались в сентябре 2019 года. Стоимость строительства составила более 200 млн рублей - часть этих средств было выделено из федерального бюджета с республиканским софинансированием.

- Проект этого сада типовой, который прошёл экспертизу по экономической эффективности, - рассказал Ренат Музитов руководитель проектов подрядной организации «АСПЭК-Интерстрой». - Здесь будет музыкальный зал спортивный зал, большой пищеблок, а также два лифта и подъемник для маломобильных групп населения. Сейчас мы заканчиваем кладку третьего этажа, предположительно в начале мая мы ее закончим; приступаем к устройству кровли, она будет скатная. Также приступаем к устройству коммуникаций. Работаем без выходных.

Но когда именно новый садик начнет принимать детей, пока точно неизвестно.

- Строительная готовность 1 сентября - это только начало пути, - пояснил глава Ижевска. - Стройка – это не самое сложное в открытии детского сада. Необходимо получить разрешение от Роспотребнадзора, выполнить техническую и технологическую подготовку. По самым оптимистичным прогнозам, я могу назвать дату первый квартал следующего года.

Также Олег Бекмеметьев отметил, что детских садов по-прежнему не хватает. Как в микрорайоне, так и во всем Ижевске. Недавно составленный совместно с общественниками экспертный прогноз роста численности населения это лишь подтвердил.

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ИСТОЧНИК KP.RU