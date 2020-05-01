2020-05-01T08:44:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Удмуртии скончалась 81-летняя пациентка с коронавирусом

Также было выявлено 7 новых случаев заражения
Екатерина Остина
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В Удмуртии скончалась пациентка с коронавирусом Фото: pixabay.comВ Удмуртии скончалась пациентка с коронавирусом Фото: pixabay.com
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На утро 1 мая в Удмуртии выявлено еще 7 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов, который отметил, что их них 6 человек проживают в Ижевске, а один - житель Малопургинского района.

- По каждому вновь выявленному случаю заболевания проводятся все противоэпидемические мероприятия, установлен и лабораторно обследуется круг контактных лиц, - сообщил Александр Владимирович на своей странице в соцсетях.

Также был выявлен еще один летальный случай – погибла 81-летняя пациентка, страдавшая хроническим заболеванием. Всего в Удмуртии зарегистрировано 244 лабораторно подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией из них - 45 выздоровевших, включая 14 человек, вылечившихся и выписавшихся к 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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